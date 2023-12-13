Деньги на ветер? Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год

Осталось чуть больше двух недель до самого любимого и главного праздника всех россиян — Нового года. Зная нашу отечественную прокрастинацию, многие начнут выбирать подарки только в самый последний момент.
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