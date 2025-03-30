Мусульмане Крыма отмечают один из главных праздников в исламе – Ораза-байрам

Священный «Праздник разговения» или Ораза-байрам сегодня отмечают мусульмане Крыма. Это торжество приходит после 30 дней сложного поста месяца Рамадан, когда в течение светового дня верующие воздерживались от пищи и воды, усиленно молились и занимались благотворительностью.
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