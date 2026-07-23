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Вести Севастополь

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Школьники Севастополя побывали в дневном лагере в Новом Херсонесе

Школьники Севастополя побывали в дневном лагере в Новом Херсонесе

В Новом Херсонесе сегодня завершилась первая трехдневная смена для школьников. Напомню, культурно-познавательную программу на территории комплекса организовали как альтернативу отменённой третьей смене в загородных лагерях Севастополя.

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