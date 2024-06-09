Правительство Тюменской области оказывает содействие следствию по делу Вахрина

Власти Тюменской области оказывают содействие следствию после задержания заместителя губернатора региона Вячеслава Вахрина, которого подозревают в получении взятки, сообщили в информационном центре правительства.
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