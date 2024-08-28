Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР

Российские войска в зоне СВО улучшили свое положение по переднему краю. Накануне с освобождением населенного пункта Орловка в Донецкой народной республике подразделения поздравил министр обороны Андрей Белоусов.
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