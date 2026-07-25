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Глава парламента Крыма назвал слова Каллас о России глупостью

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов охарактеризовал как глупое высказывание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

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