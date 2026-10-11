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За рулем

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Удобный кроссовер с пробегом за 500 000 рублей: нашли лучшие варианты

Удобный кроссовер с пробегом за 500 000 рублей: нашли лучшие варианты

За двадцатилетние бюджетные кроссоверы-иномарки с огромными пробегами сегодня просят не меньше 400 тысяч рублей.

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