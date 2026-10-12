Почему алюминиевые моторы перешли с «мокрых» гильз на «сухие»: разбор эволюции блоков цилиндров

Когда речь заходит о современных двигателях, многие по привычке представляют себе тяжёлый чугунный блок, который можно растачивать едва ли не бесконечно.
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