В России начался прием заявок на выкуп заблокированных активов

В России стартовал прием заявок на выкуп заблокированных активов, российские инвесторы, желающие обменять замороженные ценные бумаги на деньги иностранцев со счетов типа C, могут подать заявку с 25 марта, сообщает РБК.
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