«ЯРКО» отпраздновала юбилей и показала, что будет смотреть вся страна. Пятилетие ЯРКО пресс-службаАнимационная студия «ЯРКО», входящая в «Газпром-Медиа Холдинг», отпраздновала пять лет с момента запуска своего бизнес-направления для партнеров и друзей.