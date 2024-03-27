В Ярославле умер актер Юрий Ваксман

Известный актер и один из руководителей Ярославского камерного театра скончался 27 марта. О смерти Юрия Ваксмана сообщил в своем телеграм-канале экс-руководитель ярославского киноклуба «Нефть», кинобизнесмен (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Андрей Алексеев.
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