В Ярославле умер актер Юрий Ваксман

Известный актер и один из руководителей Ярославского камерного театра скончался 27 марта. О смерти Юрия Ваксмана сообщил в своем телеграм-канале экс-руководитель ярославского киноклуба «Нефть», кинобизнесмен (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Андрей Алексеев.