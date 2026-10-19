© Kevin Lamarque/Reuters Президенту США Дональду Трампу следует занять более жесткую позицию в отношении России, иначе недовольные внешнеполитическим курсом страны республиканцы заблокируют выделение дополнительного финансирования Пентагону, сообщает The Hill.
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