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«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)

Журналист Detroit Hockey Now Кевин Аллен рассказал о переговорах между « Детройтом » и «Миннесотой» насчет возможного обмена форварда Дилана Ларкина .

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