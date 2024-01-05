Власти Крыма обвинили Зеленского в мошенничестве

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал мошеннической комбинацией идею главы киевского режима Зеленского о выходе Украины из соглашения СНГ по борьбе с хищениями культурных ценностей.
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