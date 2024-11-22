Ротенберг о СКА: «Внедряем плавание на уровне детских школ – в хоккее важна координация. Наши детишки занимаются разными видами спорта»

СКА обыграл «Торпедо» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по плаванию, на матч СКА пришла делегация пловцов и остались в восторге от атмосферы, от организации.