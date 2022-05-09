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9 страшных смертей во время съемок фильмов

9 страшных смертей во время съемок фильмов

Актеры кино умирают и воскресают, как фениксы, не один раз за свою актерскую карьеру: чего только не происходит с их героями! Но случается, что смерть в кадре становится настоящей.

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