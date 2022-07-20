Украинский покер: Европу можно и нужно «развести»

Кто кого переиграет «за карточным столом» Людмила Николаева На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: ZumaTACC) Материал комментируют: Владимир Жарихин Иван Коновалов Украина уже одной ногой в НАТО — в этом уверены Зеленский и К*.