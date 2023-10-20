RS: Украина не может победить Россию даже с колоссальной помощью Запада

Украина неспособна одержать победу над Россией даже с колоссальной помощью западных стран. Об этом 19 октября написал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания Responsible Statecraft.
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