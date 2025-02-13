В России уличили ЕС в нежелании скорого урегулирования украинского конфликта

Усиление поддержки Киева со стороны Евросоюза объясняется нежеланием скорого урегулирования конфликта, которое будет означать поражение президента Украины Владимира Зеленского, заявил в разговоре с «Лентой.
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