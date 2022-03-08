Происшествия

8 подписчиков

На территории Сусуманского и Тенькинского округов Магаданской области прошла акция «Цветы для автоледи»

Сотрудники Госавтоинспекции Сусуманского и Тенькинского округов поддержали традиционную акцию МВД России «Цветы для автоледи».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх