Патриарх Кирилл – от имени и во имя Русского народа. Неужели и Предстоятеля РПЦ не услышит светская власть?!

Будут замалчивать до тех пор пока не случится ,что либо серьёзное.....

Boris Borisov

Опять полный набор словесной шелухи и никакого действия! Послушайте это :- не устану повторять вновь \ Нужно начать открыто говорить о \ Необходимо кардинально менять \ Крайне необходима замена лиц во власти \ Нужна принудительная депортация всех... \ Необходим полный административный запрет на... \ Следует запретить деятельность всех... \------- ну, как? не стошнило ещё ?!🚽 🚽🚽