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Патриарх Кирилл – от имени и во имя Русского народа. Неужели и Предстоятеля РПЦ не услышит светская власть?!

Патриарх Кирилл – от имени и во имя Русского народа. Неужели и Предстоятеля РПЦ не услышит светская власть?!

«Некому во власти защитить Русский народ», – констатировал (в который раз уже!) в своем последнем материале.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Будут замалчивать до тех пор пока не случится ,что либо  серьёзное.....
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1 час.
НН
Неважно Неважно
Наверно ждут когда опять жареный петух в одно место клюнет.
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1 час.
Boris Borisov
Опять полный набор словесной шелухи и никакого действия! Послушайте  это :- не устану повторять вновь \  Нужно начать открыто говорить о \  Необходимо кардинально менять \ Крайне необходима замена лиц во власти \ Нужна принудительная депортация всех... \  Необходим полный административный запрет на... \  Следует запретить деятельность всех... \------- ну, как? не стошнило ещё ?!🚽 🚽🚽
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16 мин.

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