«Некому во власти защитить Русский народ», – констатировал (в который раз уже!) в своем последнем материале.
Патриарх Кирилл – от имени и во имя Русского народа. Неужели и Предстоятеля РПЦ не услышит светская власть?!
Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Будут замалчивать до тех пор пока не случится ,что либо серьёзное.....
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1 час.
НН
Неважно Неважно
Наверно ждут когда опять жареный петух в одно место клюнет.
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1 час.
Boris Borisov
Опять полный набор словесной шелухи и никакого действия! Послушайте это :- не устану повторять вновь \ Нужно начать открыто говорить о \ Необходимо кардинально менять \ Крайне необходима замена лиц во власти \ Нужна принудительная депортация всех... \ Необходим полный административный запрет на... \ Следует запретить деятельность всех... \------- ну, как? не стошнило ещё ?!🚽 🚽🚽
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16 мин.
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