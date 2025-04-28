Актер Джин Хэкмен умер из-за проблем с сердцем – Fox News

Двукратный лауреат премии Американской киноакадемии "Оскар", актер Джин Хэкмен умер из-за проблем с сердцем, которые тот испытывал в течение долгого времени, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные вскрытия, которые имеются в его распоряжение.