Актер Джин Хэкмен умер из-за проблем с сердцем – Fox News

Двукратный лауреат премии Американской киноакадемии "Оскар", актер Джин Хэкмен умер из-за проблем с сердцем, которые тот испытывал в течение долгого времени, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные вскрытия, которые имеются в его распоряжение.
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