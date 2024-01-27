14 вещей, экономить на которых нелепо и вредно для бюджета

Умение экономить — это настоящее искусство. Однако порой решение снизить расходы на покупку определенных товаров и услуг может приводить к неожиданному эффекту — приходится доплачивать и обзаводиться еще одной такой же вещью.
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