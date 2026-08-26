В Новой Москве закончено строительство нового головного здания Троицкой поликлиники

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил об окончании строительства нового головного здания Троицкой поликлиники «Амбулаторная сеть ТиНАО получила мощное пополнение — закончено строительство нового головного здания Троицкой поликлиники, которая обслуживает свыше 300 тысяч москвичей», — объявил сегодня Мэр Москвы.