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МОСИНФОРМ

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В Новой Москве закончено строительство нового головного здания Троицкой поликлиники

В Новой Москве закончено строительство нового головного здания Троицкой поликлиники

Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил об окончании строительства нового головного здания Троицкой поликлиники «Амбулаторная сеть ТиНАО получила мощное пополнение — закончено строительство нового головного здания Троицкой поликлиники, которая обслуживает свыше 300 тысяч москвичей», — объявил сегодня Мэр Москвы.

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