Кирилл Родионов: «Предпосылок для роста добычи угля в России нет»

Министерство энергетики в середине апреля презентовало Энергетическую стратегию России до 2050 года. Документ вызвал противоречивые отзывы среди аналитиков и участников энергетического рынка, с которыми пообщался Vgudok.
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