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Царьград

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Центр Келдыша сэкономит миллионы, используя цифровые двойники

Центр Келдыша сэкономит миллионы, используя цифровые двойники

Генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков рассказал, что цифровые двойники могут заменить испытания реальных образцов ракетной техники, экономя миллионы рублей.

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