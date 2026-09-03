Центр Келдыша сэкономит миллионы, используя цифровые двойники

Генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков рассказал, что цифровые двойники могут заменить испытания реальных образцов ракетной техники, экономя миллионы рублей.
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