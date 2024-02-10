Новое лекарство может стать первым высокоэффективным и безопасным пероральным препаратом для лечения псориаза

Вторая фаза клинического испытания вещества JNJ-77242113 - антагониста рецептора интерлейкина-23 - показала, что прием этого препарата снижает площадь поражения псориаза и степень его симптомов, пишет N+1.
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