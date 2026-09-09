«Мөгаллим»: яшь Мәрҗани тормышыннан кайбер эпизодлар. Җитми калды - дәвамын көтәбез

Быел «Алтын мөнбәр» халыкара фестиваленең иң төп чаралары, мөгаен, Равил Гайнетдин белән эксклюзив очрашу һәм Шиһабетдин Мәрҗанига багышланган «Мөгаллим» фильмының премьерасы булгандыр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым