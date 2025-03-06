Овечкин забил свой 885-й гол в НХЛ, отставание от Гретцки – девять шайб

TASS/AP Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 885-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю лиги до девяти голов.