В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» для детей сотрудников ГУ МВД России по СКФО организован праздник

В Главном управлении МВД России по СКФО для детей сотрудников полиции состоялся праздник, организованный при участии заместителя председателя Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО Татьяны Арсентьевны Чумаковой.

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