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Ирина Волк: за первое полугодие из России депортировали 72,6 тысяч иностранцев

Ирина Волк: за первое полугодие из России депортировали 72,6 тысяч иностранцев

Более 70 тысяч иностранцев были депортированы из России за первое полугодие, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

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