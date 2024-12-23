Фильм «Домовенок Кузя» стал лидером кинопроката в России и СНГ на выходных

На втором месте комедия «Елки 11» Семейная комедия-фэнтези «Домовенок Кузя» заняла первое место в кинопрокате России и стран СНГ, собрав 223,3 млн рублей за минувшие выходные, согласно данным портала Kinobusiness с 19 по 22 декабря.