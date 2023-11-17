США активно призывают Китай присоединиться к антироссийским санкциям

Госдеп США сделал заявление о кооперации с Китаем по теме санкций в отношении Москвы.Так, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о важности "сократить доходы России", подключив к ценовому потолку на русскую нефть Китай.
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