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Макс Ферстаппен ответил на заявления о том, что продлил контракт только ради денег

Getty Images/Red Bull ContentpoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что не обращает внимания на разговоры о причинах продления своего контракта с Red Bull и заверил, что полностью спокоен относительно своего решения остаться в команде.

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