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Регионы России

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Средний чек на DIY-товары в крупнейших российских сетях вырос на 4–16% в 2026 году

Средний чек на DIY-товары в крупнейших российских сетях вырос на 4–16% в 2026 году

Сегмент DIY-товаров показал рост среднего чека за указанный период на 8% до 10 тыс. рублей, при этом число покупок увеличилось всего на 2%, согласно данным «Платформы ОФД».

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