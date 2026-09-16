Средний чек на DIY-товары в крупнейших российских сетях вырос на 4–16% в 2026 году

Сегмент DIY-товаров показал рост среднего чека за указанный период на 8% до 10 тыс. рублей, при этом число покупок увеличилось всего на 2%, согласно данным «Платформы ОФД».
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