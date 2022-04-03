Кристина Резцова считает общение на камеру частью работы спортсмена

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала обвинение в адрес олимпийской чемпионки 2022 года Вероники Степановой в звёздной болезни и излишней медийности со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.