Россия заявила о фиксировании фактов применения Киевом токсичных химикатов

Россия продолжит фиксировать и доводить до сведения государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членов ООН данные о применении Киевом токсичных химикатов против российских военнослужащих и гражданского населения.
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