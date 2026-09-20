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Царьград

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20 сентября россияне примут участие в Всемирном дне чистоты

20 сентября россияне примут участие в Всемирном дне чистоты

20 сентября весь мир отмечает Всемирный день чистоты. Россия, ежегодно образующая десятки миллионов тонн ТКО, участвует в очистке территорий с различными моделями сбора отходов, включая двухконтейнерную и пофракционную системы.

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