20 сентября россияне примут участие в Всемирном дне чистоты

20 сентября весь мир отмечает Всемирный день чистоты. Россия, ежегодно образующая десятки миллионов тонн ТКО, участвует в очистке территорий с различными моделями сбора отходов, включая двухконтейнерную и пофракционную системы.
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