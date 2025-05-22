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Царьград

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Обломки дрона в Туле: улица Кутузова оцеплена из-за возможной угрозы

Обломки дрона в Туле: улица Кутузова оцеплена из-за возможной угрозы

В Туле на улице Кутузова обнаружены обломки БПЛА возле спортивного комплекса "Оружейник". Губернатор Дмитрий Миляев сообщил о возможном наличии взрывчатых веществ.

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