В Сибири помощника депутата осудили за совращение мальчиков

На странице в соцсетях у мужчины было много фотографий с детьми В Новосибирской области бывшего помощника депутата регионального Заксобрания приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совращение подростков, пишет "КП-Новосибирск".
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