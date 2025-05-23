В СЗАО выбрано еще 11 стартовых площадок для реновации

Новые участки расположены в Щукине, Южном Тушине и Хорошево-Мневниках В общегородской список земельных участков, на которых разрешено возвести новостройки для участников столичной программы реновации включен сразу 131 адрес.
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