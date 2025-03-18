Артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Объект находился на окраине Часова Яра в ДНР Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали пункт управления беспилотниками украинской армии на окраине Часова Яра в ДНР, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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