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Спрос на нефть достигнет рекорда в этом году

Спрос на нефть достигнет рекорда в этом году

Ожидается, что в этом году мировой спрос на нефть побьет рекорд, и это может привести к скачку цен. Уже сейчас они испытывают повышательное давление из-за сокращения поставок, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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