1. Документы показывают, что Сталин только за два года расстрелял 700 тысяч человек — в десятки раз больше, чем династия Романовых за три века своего правления.
Сталин о числе расстрелянных, антинемецкая агитация в 1941 году и советская аристократия
Комментарии
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Александр
Макаренко в своём репертуаре. Более 70% "жертв 1937 года" были обычными уголовниками.И Сталин действительно никого не расстреливал.Это делалось по приговорам судов.
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14 час.
лм
людмила мишенкова
А у нас сейчас подбор кадров прям "вау"😇
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13 час.
Александр Рожков
А сколько сейчас наплодили эти макаренки врагов народа? А что будет с российским народом и с Россией, если не предпринять решительных мер с этими врагами народа?
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11 час.
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