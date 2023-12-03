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Закон и Порядок

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Сталин о числе расстрелянных, антинемецкая агитация в 1941 году и советская аристократия

Сталин о числе расстрелянных, антинемецкая агитация в 1941 году и советская аристократия

1. Документы показывают, что Сталин только за два года расстрелял 700 тысяч человек — в десятки раз больше, чем династия Романовых за три века своего правления.

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Комментарии
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Александр
Макаренко в своём репертуаре. Более 70% &quot;жертв 1937 года&quot; были обычными уголовниками.И Сталин действительно никого не расстреливал.Это делалось по приговорам судов.
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14 час.
лм
людмила мишенкова
А у нас сейчас подбор кадров прям &quot;вау&quot;😇
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13 час.
Александр Рожков
А сколько сейчас наплодили эти макаренки врагов народа? А что будет с российским народом и с Россией, если не предпринять решительных мер с этими врагами народа?
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11 час.

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