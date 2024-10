Formula V Line представила в России корпусные вентиляторы Air Bridge Plus и Floe Plus, а также блоки питания APMM-BM и APMM-GMТайваньский бренд Formula V Line (ранее Formula V) представил в Росси ряд новинок, включая корпусные вентиляторы серий Air Bridge Plus и Floe Plus, а также блоки питания APMM-BM и APMM-GM.