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Formula V Line представила в России корпусные вентиляторы Air Bridge Plus и Floe Plus, а также ...

Formula V Line представила в России корпусные вентиляторы Air Bridge Plus и Floe Plus, а также ...

Formula V Line представила в России корпусные вентиляторы Air Bridge Plus и Floe Plus, а также блоки питания APMM-BM и APMM-GMТайваньский бренд Formula V Line (ранее Formula V) представил в Росси ряд новинок, включая корпусные вентиляторы серий Air Bridge Plus и Floe Plus, а также блоки питания APMM-BM и APMM-GM.

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