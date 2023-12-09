20 смешных фото котов, которые обиделись на своих хозяев

Ох уж эти котики! Обиду затаить могут на что угодно: хозяин не дал со стола вкусную курочку, не помыл горшок вовремя, скинул с кровати ночью… И свои недовольства эти усатые-полосатые вовсе и не скрывают, а нам остается только умиляться их способности строить из себя надутых пушистиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии