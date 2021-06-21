Старт приемной кампании во ВГУЭС: что нужно знать абитуриенту

18-го июня во ВГУЭС стартовала приемная кампания, которая продлится до конца августа. Это сложное время для абитуриентов, когда нужно сделать правильный выбор, который во многом предопределит дальнейшую жизнь.
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