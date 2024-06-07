«Удвоим производство комплекса»: Германия намерена нарастить выпуск ЗРК IRIS-T SLM

На проходящем в Берлине авиасалоне ILA руководство немецкой компании Diehl Defence объявило о значительном увеличении производства зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, вызванном растущим международным спросом и продолжающейся войной на Украине.
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