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Аргументы недели

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Эксперт Радченко назвала невозможной компенсацию учителям взноса по ипотеке

Эксперт Радченко назвала невозможной компенсацию учителям взноса по ипотеке

В Госдуме обсуждают компенсацию учителям половины первоначального взноса по ипотеке, но эксперт Ирина Радченко считает, что бюджет такие расходы сейчас не потянет.

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