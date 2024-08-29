Коротко о важном-35-2024

В День города улица Ленина станет большой театральной площадкой. Подробностями поделился глава города Алексей Титовский на своей странице в соцсетях: «14 сентября состоится межнациональный фестиваль сказок народов России «Театральная околица».
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